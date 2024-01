Bijna 30.000 migranten in 2023 in bootjes naar VK

Bijna 30.000 migranten hebben in 2023 in bootjes het Kanaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Het gaat om een daling van meer dan een derde, komt naar voren uit cijfers van de Britse regering. Een jaar eerder had een recordaantal van 45.000 asielzoekers de levensgevaarlijke oversteek gemaakt over een van de drukste scheepsroutes ter wereld.

De komst van vele duizenden migranten via het Kanaal is een gevoelig onderwerp in de Britse politiek. De conservatieve premier Rishi Sunak heeft het "stoppen van de boten" tot een van zijn speerpunten gemaakt. Hij erkende vorige maand volgens Britse media dat hij zichzelf daar geen specifieke deadline voor heeft gesteld. Sunak wil dat migranten zonder geldige papieren snel weer worden uitgezet.

De premier probeert onder meer om wetgeving door het parlement te loodsen om sommige asielzoekers te kunnen uitzetten naar Rwanda. Dat plan geldt als omstreden en is eerder tegengehouden door het hooggerechtshof. De tijd dringt voor Sunak. Het Verenigd Koninkrijk stevent af op landelijke verkiezingen en de progressieve oppositiepartij Labour gaat ruim aan kop in de peilingen. Labour wil het Rwanda-plan weer schrappen.