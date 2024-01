Ongeveer 10.000 deelnemers nieuwjaarsduik Scheveningen

Ongeveer 10.000 mensen zijn maandagmiddag om klokslag 12.00 uur vanaf het strand in Scheveningen de zee in gerend. Dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, laat de organisatie weten. Het water is momenteel ongeveer 7 graden, kort na het middaguur brak de zon even door.

De traditionele nieuwjaarsduik was dit jaar voor het eerst sinds 1960 op een andere locatie dan het strand voor het Kurhaus. Omdat de boulevard daar momenteel is opengebroken, is de locatie 400 meter zuidelijker, ter hoogte van museum Beelden aan Zee. Volgens de organisatie stond niemand op de verkeerde plek. "Het was duidelijk aangegeven waar de deelnemers moesten zijn."

Op 160 plekken in Nederland en nog eens zeventien overzee doken en duiken mensen maandag het koude water in. De organisatie rekent dit jaar bij de verschillende duiken in het land op een recordaantal van 65.000 deelnemers. Deze cijfers zullen in de loop van maandag bekend worden gemaakt.