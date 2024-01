Dystopische beelden bij nieuwjaarsviering in Parijs

Duizenden mensen tellen af naar het nieuwe jaar 2024 in de straten van Parijs. Er is een spetterende show met dansers, vuurwerk en mooie aankleding, maar hoeveel maken de bezoekers hier eigenlijk van mee?

“We zijn vergeten om in het moment te leven”, aldus X-cultuurkanaal Culture Critic. De beelden spreken voor zich. Tijdens het aftelmoment zit bijna iedereen naar het scherm van hun mobiel te kijken en maken ze foto's en filmpjes van het evenement op de Champs-Elysées.

Geen felicitaties, geen enkele interactie; slechts een zee van schermpjes, gericht op de Arc de Triomphe.

We've forgotten how to live in the moment.pic.twitter.com/kwfT6ZKb3L