Te weinig woningen door ‘huishoudensverdunning’: Steeds meer mensen wonen alleen

In 2023 woonden er in Nederland 3,3 miljoen mensen alleen. In totaal waren er 8,3 miljoen huishoudens. Dit betekent dat 18 procent van alle inwoners een 1-persoonshuishouden runt. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,12 mensen. Dit was vroeger wel anders.

“Door 'huishoudensverdunning' is het aantal huishoudens heel veel sneller gegroeid dan de bevolking”, legt CBS-statisticus Ruben van Gaalen uit op X. In 1963 woonden er in Nederland gemiddeld nog 3,52 mensen in een huis.

“Het aantal mensen dat in Nederland alleen woont, neemt al sinds de jaren 70 toe. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst. Dat geldt vooral voor vrouwen, die vaker later overlijden dan hun partner”, aldus Van Gaalen.

Dit betekent dat ongeveer 40% van alle huishoudens bestaat uit één persoon. De demograaf deelt een aantal grafieken en diagrammen van het Centraal Bureau voor de Statistiek om zijn verhaal te verduidelijken:

