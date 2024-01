Waterschappen zetten pompen en gemalen weer aan

Verschillende waterschappen in het land zetten dinsdag de noodpompen en gemalen weer aan om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. De maatregelen zijn volgens de schappen nodig omdat het hard regent terwijl de bodem kletsnat is en geen water meer kan opnemen. De Maas in Limburg krijgt daarnaast ook een flinke hoeveelheid regenwater uit Frankrijk en de Ardennen te verwerken, aldus waterschap Limburg.

Waterschap Hunze en Aa's in het noorden van land heeft in Groningen De Kleine Zeesluis in Farmsum, gemaal Rozema in Termunterzijl en de historische dieselpomp van gemaal Duurswold weer ingeschakeld. Het schap denkt dat er dinsdag nog twee keer flink op zee gespuid kan worden bij Delfzijl en het gehucht Nieuwe Statenzijl. Woensdag wordt dat lastig omdat het zeewater hoog wordt opgestuwd door de harde wind. In Friesland is dinsdagmorgen het monumentale Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer weer ingeschakeld.

In Limburg zijn bij de Tungelroyse beek en de Uffelse beek noodpompen geplaatst. In Zuid-Limburg let het schap scherp op de afvoer van met name de Geul. De Maas bereikt naar verwachting donderdag de hoogste stand bij Maastricht. Dat water doet er drie dagen over om Noord-Limburg te bereiken. Maasgouw in Midden-Limburg heeft in diverse dorpen wegen afgesloten die waarschijnlijk onder water komen te staan. De gemeente waarschuwt dat het heel gevaarlijk is om verbodsborden in de uiterwaarden te negeren.

Het waterpeil van de Rijn bij Lobith zakt volgens Rijkswaterstaat tot woensdag. Daarna gaat de waterstand vooral door regen in het hele stroomgebied van de rivier weer omhoog, om rond volgende week maandag de piek bij Lobith te bereiken. Het water staat dan naar verwachting ongeveer net zo hoog als tijdens het hoogwater rond de kerstdagen. Het komt maar heel af en toe voor dat er vier hoogwaterpieken achter elkaar op de grote rivieren zijn.