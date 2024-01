Dit zijn de populairste goede voornemens voor 2024

Meer dan een derde van alle Nederlanders (37%) heeft één of meer goede voornemens voor het nieuwe jaar, blijkt uit een representatief onderzoek onder 2781 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Gezondheid en persoonlijk geluk zijn belangrijke thema's.

De top drie bestaat uit 'afvallen' (59%), 'meer sporten en/of bewegen (54%), en 'meer genieten van het leven' (31%). Andere populaire voornemens zijn 'meer water drinken' (31%), '(meer) spaargeld opbouwen' (26%), 'minder druk maken, minder stress' (26%), 'beter slapen' (25%), en 'vaker nee zeggen' (24%). Opvallend is dat 13 procent minder vlees wil gaan eten, terwijl 7 procent van de respondenten juist zijn zinnen gezet heeft op het eten van méér vlees.

Liefst 92 procent van de ondervraagden heeft er vertrouwen in de voornemens te behalen. Bijna driekwart van de deelnemers van vorig jaar geven aan dat ze hun voornemens van afgelopen jaar in meer of mindere mate volbracht hebben. Eén op de zes heeft zijn voornemens zelfs volledig gerealiseerd.

Hierbij de volledige lijst van goede voornemens in 2024:

Afvallen: 59%

Meer sporten en/of bewegen: 54%

Meer genieten van het leven: 31%

Meer water drinken: 31%

(Meer) spaargeld opbouwen: 26%

Minder druk maken om dingen, minder stress: 26%

Beter slapen: 25%

Vaker nee zeggen: 24%

Meer groente en fruit eten: 23%

Familie en/of vrienden vaker zien: 22%

Vaker op vakantie gaan: 22%

Alles doen om fysiek en mentaal gezond te blijven: 21%

Meer aan mijzelf denken: 19%

Meer lachen: 17%

Minder uitgeven aan impulsaankopen: 16%

Minder tijd op sociale media doorbrengen: 16%

Minder alcohol drinken, maar niet per se stoppen: 15%

Meer seks: 15%

Nieuwe vrienden maken: 14%

Minder vlees eten: 13%

Minder op de smartphone: 13%

Meer lezen: 12%

Minder eenzaam zijn: 11%

Een liefdesrelatie krijgen: 11%

Dankbaarder zijn: 10%

Stoppen met roken: 9%

Nieuw of ander werk zoeken 9%

Vaker schoonmaken: 9%

Meer vergeven, minder oordelen: 8%

Duurzamer leven: 7%

Meer vlees eten: 7%

Empathischer zijn: 6%

Minder werken: 5%

Een nieuwe taal leren: 5%

Een nieuwe hobby beginnen of een oude weer oppakken: 4%

Meer ambities volbrengen: 4%

(Meer) vrijwilligerswerk doen: 4%

Een nieuwe of betere baan vinden: 3%

(Harder) studeren: 3%

Stoppen met een andere verslaving: 3%

Minder ambitieus in het leven staan: 3%

Stoppen met alcohol drinken: 3%

Een volgende stap zetten in mijn relatie: 2%

Professionele doelen stellen: 2%

Minder gamen: 2%

(Meer) goede doelen steunen: 1%

Een nieuwe vaardigheid leren: 1%