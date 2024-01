NS past dienstregeling aan om storm Henk

De NS past tussen Heerhugowaard en Den Helder de dienstregeling aan vanwege de verwachte weersomstandigheden. Tussen dinsdag 21.00 uur en woensdag 06.00 uur is er hinder in de treindienst op dit traject, meldt de vervoerder.

Waar de trein vanuit Nijmegen normaal gesproken helemaal doorrijdt naar Den Helder, moeten reizigers nu overstappen op Heerhugowaard, legt een woordvoerder uit. De trein waarmee zij vervolgens naar Den Helder worden gebracht, rijdt langzamer dan normaal. De extra reistijd bedraagt zo'n vijftien minuten.

Rederij TESO voorziet vooralsnog geen problemen voor de veerdienst naar Texel. Ook rederij Doeksen, verantwoordelijk voor de veerdienst naar Vlieland en Terschelling, en rederij Wagenborg, die op Ameland en Schiermonnikoog vaart, melden nog geen aanpassingen in de dienstregeling.

Dinsdagavond en -nacht raast storm Henk over ons land. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Flevoland, Drenthe en Overijssel. Windsnelheden kunnen in het noordelijk kustgebied oplopen tot 110 kilometer per uur.