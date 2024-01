Hamasleider staat open voor verenigde Palestijnse regering

De leider van Hamas, Ismail Haniyeh, heeft in een televisietoespraak verklaard dat hij openstaat voor een verenigde Palestijnse regering die zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever bestuurt.

"We hebben talloze initiatieven ontvangen met betrekking tot de interne Palestijnse situatie, en we staan open voor het idee van een nationale regering voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza", aldus Haniyeh, die zelf in Qatar verblijft. In theorie oefent de Palestijnse Autoriteit, onder president Mahmoud Abbas van de partij Fatah, het gezag uit over de twee Palestijnse gebieden. Maar sinds Hamas in 2006 de verkiezingen in Gaza won, waarna een conflict met Fatah uitbrak, bestuurt de beweging de Gazastrook feitelijk alleen. Toenadering Er vonden sindsdien enkele toenaderingspogingen plaats tussen de twee partijen, maar die waren niet succesvol. Haniyeh maakte niet duidelijk hoe zo'n eengemaakte regering er in de toekomst zou moeten uitzien. In dezelfde toespraak zei de leider ook dat de Israëlische gijzelaars die zijn beweging nog vasthoudt, alleen zullen worden vrijgelaten onder de voorwaarden die Hamas zelf stelt. Haniyeh heeft dat standpunt naar eigen zeggen overgebracht aan Egypte en Qatar. Die landen proberen een nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te bewerkstelligen.