VN: meer dan 1 miljoen mensen in ‘extreem overvol’ Rafah

De VN-organisatie voor humanitaire zaken OCHA meldt in een update over de humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden dat er nu meer dan 1 miljoen mensen in het gouvernement Rafah in het zuiden van Gaza verblijven.

De voortdurende Israëlische bombardementen vanuit "land, lucht en zee" op Gaza en de recente vijandelijkheden in Khan Younis en Deir el-Balah hebben ertoe bijgedragen dat Rafah "extreem overvol" is geworden, aldus OCHA.

In de update herhaalde OCHA ook waarschuwingen over de verspreiding van ziekten in Gaza en de "catastrofale" voedselsituatie, die tot een grote hongersnood kan leiden.