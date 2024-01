Shell-directeur vindt milieu-protesten vervelend

Milieuorganisaties die energiebedrijven via de rechter willen dwingen hun duurzaamheidsbeleid aan te passen, schaden het vestigingsklimaat in Nederland. Dat zegt Frans Everts, de president-directeur van Shell Nederland, in een interview met De Telegraaf.

Shell werd in 2021 door de rechter verplicht om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent terug te brengen ten opzichte van 2019. De zaak was onder meer aangespannen door Milieudefensie. In april dient het hoger beroep van Shell tegen het vonnis.

Shell is het er niet mee eens dat één bedrijf de uitstoot van al zijn klanten omlaag moet brengen, terwijl anderen dat niet hoeven te doen. "Zo'n aanpak is contraproductief", stelt Everts in de krant. "Stel dat Shell zijn benzinestations sluit, het enige wat er dan gebeurt, is dat de klant doorrijdt naar een benzinestation dat die verplichting van minder uitstoot niet heeft."

Als de milieuorganisaties ook andere energiebedrijven gaan dagvaarden, lost dat het probleem niet op, aldus Everts. "Dan gaan klanten ook naar een ander. Daarmee schaad je wel het vestigingsklimaat in Nederland."