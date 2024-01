Vuurwerkliefhebbers: kater van huftergedrag van relschoppers

Liefhebbers van legaal siervuurwerk hebben "een kater" van "het huftergedrag" van relschoppers die tijdens de jaarwisseling hulpverleners belaagden. Maar een landelijk vuurwerkverbod is niet de oplossing, zegt Jeffrey Peters van de stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLB). Daardoor zal de handel in illegaal vuurwerk alleen maar toenemen, verwacht hij.

Peters pleit voor een hardere aanpak van relschoppers. "Als agenten bestookt worden met (zwaar) vuurwerk, moeten ze zich mogen verdedigen door gericht terug te schieten met bijvoorbeeld rubberen kogels. En degenen die voor zulk wangedrag worden opgepakt, moeten een meldplicht en een straatverbod krijgen voor de komende vijf jaarwisselingen." Volgens de belangenorganisatie hebben de incidenten en confrontaties met hulpverleners niets te maken met "het feestelijke culturele erfgoed" van het afsteken van legaal siervuurwerk. "Wij herkennen ons totaal niet in de voorbijkomende horrorverhalen."

Oud en nieuw verliep op meerdere plekken in Nederland zeer onrustig. Volgens de politie zijn zeker tientallen agenten gewond geraakt doordat ze werden belaagd met zwaar en meestal illegaal vuurwerk. "De jaarwisseling op deze wijze kan zo niet langer", meldde politievakbond ACP eerder woensdag. Volgens de vakbond waren er dit jaar veel vuurwerkincidenten en was veel ME-inzet nodig. De bond pleit al langer voor een landelijk vuurwerkverbod, net als onder meer tientallen gemeenten en het Oogziekenhuis in Rotterdam, dat iedere jaarwisseling mensen met oogletsel door vuurwerk behandelt.

Meer preventie

Ook om vuurwerkongelukken te voorkomen ziet HVLB geen heil in een landelijk verbod. De belangenorganisatie pleit voor meer preventie. Net als vorig jaar lanceerde de stichting rond de jaarwisseling de voorlichtingscampagne #VeiligVieren, met onder meer een app, een zogeheten afsteekcursus en een animatie over het veilig afsteken van vuurwerk. Ook YouTuber Enzo Knol besteedde in een van zijn video's aandacht aan de campagne.

Hoeveel mensen voor de afgelopen jaarwisseling legaal siervuurwerk hebben gekocht en afgestoken, is nog niet bekend. Bij de vorige jaarwisseling had ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens vuurwerk gekocht en stak bijna een derde vuurwerk af, kwam naar voren uit de jaarlijkse representatieve steekproef van VeiligheidNL.