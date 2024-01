Nederlandse bevolking groeit, maar minder hard dan in 2022

Nederland heeft er vorig jaar inwoners bijgekregen, maar de bevolking groeide minder hard dan in 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit onder andere omdat er minder Oekraïners naar Nederland kwamen.

Het statistiekbureau concludeert op basis van een voorlopige vaststelling dat de Nederlandse bevolking vorig jaar met 140.000 mensen is gegroeid. In 2022 kwamen er onder de streep nog ruim 221.000 mensen bij. De bevolkingsgroei van het afgelopen jaar komt volledig door immigratie: er overleden namelijk meer mensen dan dat er baby's werden geboren.

Flevoland kreeg er, net zoals in eerdere jaren, relatief de meeste inwoners bij. Er zijn meer mensen naar de provincie gegaan dan dat er wegtrokken zijn, en ook het aantal geboorten hoger dan het aantal sterfgevallen. Ook Noord-Holland, Groningen, Utrecht en Zuid-Holland kregen er relatief meer inwoners bij dan het landelijk gemiddeld.

In gebieden met veel vergrijzing - Overijssel, Drenthe, Friesland en vooral Zeeland - viel de bevolkingsgroei juist lager uit dan gemiddeld. Hoewel het totaal aantal inwoners in geen enkele provincie daalde, viel de groei wel in alle hoeken van het land lager uit dan in 2022.

Vorige maand verboden het CBS dat de Nederlandse bevolking de definitieve decennia minder hard zal groeien dan voorheen. De onderzoekers verwachten dat Nederland eind dit jaar 18 miljoen inwoners telt, in 2037 zijn dat er mogelijk 19 miljoen.