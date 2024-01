Noah en Julia populairste kindernamen, Riley meest genderneutraal

Noah en Julia waren vorig jaar de populairste kindernamen, blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2023 kregen 888 jongens de naam Noah, waarmee die van oorsprong Hebreeuwse naam voor het vijfde jaar op rij het populairst was voor jongens. Wat betreft meisjesnamen voert Julia de lijst aan: 681 baby's werden zo genoemd.

Na Noah werden de namen Luca en Lucas vorig jaar het vaakst aan jongens gegeven. Maar als de verschillende schrijfwijzen van Mohammed worden meegeteld, staat die Arabische naam op de tweede plek. Vorig jaar werden in totaal 721 kinderen Mohammed, Mohamed, Mohammad, Mohamad, Muhammed of Muhammad genoemd.

Nieuwkomer in de top 10 van populaire jongensnamen is Noud. Vorig jaar werden 567 jongens zo genoemd, van wie de meesten (120) in Noord-Brabant. Verder heeft Levi aan populariteit gewonnen: die naam steeg van de negende naar de vijfde plaats. Bij meisjes waren na Julia de namen Olivia en Mila het populairst.

Er zijn wel regionale verschillen. Zo waren Hidde en Lieke in Friesland de populairste kindernamen, in Flevoland Jan en Hailey en in Drenthe Daan en Lotte.

Volgens de SVB was de meest genderneutrale naam Riley. Die werd aan 84 meisjes en 82 jongens gegeven en is daarmee niet aan een bepaald geslacht gebonden, aldus het bestuursorgaan. De meest genderneutrale namen na Riley zijn Sky, Jonne, Charlie, Sasha, Mexx, River, Jaël, Jessy en Skyler. De SVB benadrukt dat het niet gaat om de populairste namen, maar om namen die percentueel ongeveer even vaak voorkomen bij jongens en meisjes.

Volgens naamkundige Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht worden de voornamen in de top 10 overigens aan slechts 7 procent van alle pasgeboren baby's gegeven. "In totaal worden er jaarlijks ongeveer 13.000 verschillende meisjesnamen en 11.500 verschillende jongensnamen gegeven", zegt hij. "Als we naar de broertjes en zusjes van Julia kijken dan komen we de topnamen Emma, Sophie, Olivia, Noah en Lucas veel tegen. Voor Noah zijn dat Julia, Mila, Yara, Liam, Luca, Levi, Sem. Er is een bepaalde groep ouders die al deze namen mooi vindt en eruit kiest, en dat heeft een grote invloed op de toplijstjes. Namen die de voorkeur hebben bij kleinere groepen ouders dringen niet tot de topnamen door."