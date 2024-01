Man (52) die stierf na conflict met jongeren heeft amper letsel. Doodsoorzaak vermoedelijk iets anders

52-jarige Bert Suurd overleed kort nadat hij een conflict had met jongeren die zijn hond belaagde met vuurwerk. Maar of die ruzie zijn dood veroorzaakte is de vraag. Volgens het Dagblad van het Noorden liep Suurd nauwelijks letsel op bij de ruzie en is hij mogelijk door iets anders gestorven.

Suurd was ongeveer een half uur voor zijn overlijden betrokken bij een confrontatie op straat. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de 18-jarige betrokken was bij de confrontatie. Suurd zou de jongeren hebben aangesproken op het gooien van vuurwerk naar zijn hond. Daarop zouden de jongeren de man hebben aangevallen.

Volgens het onderzoek is er gering letsel vastgesteld aan het lichaam van Suurd. Dat kan niet tot zijn dood hebben geleid, is de conclusie. Een duidelijke doodsoorzaak kan niet gegeven worden. Het OM benadrukt dat eerdere berichten waarin de suggestie wordt gedaan dat Suurd is overleden nadat hij zwaar zou zijn toegetakeld, onjuist zijn.



De politie heeft Inmiddels alle mensen gehoord die bij het incident aanwezig waren. Dat betreft onder meer de jongeren uit het groepje waarvan ook verdachte deel uitmaakte. De getuigen en de verdachte toonden zich erg onder de indruk van het overlijden van Suurd.