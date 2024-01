Brug Stuwweg Maastricht dreigt in te storten

De brug aan de Stuwweg in Maastricht dreigt in te storten, nadat er in de vroege donderdagochtend een woonboot tegen aan was gevaren. De boot was losgeslagen, was door de sterke stroming over een kapotte afsluitdam meegesleurd en tegen de brug tot stilstand gekomen. Door de botsing is een van de pijlers precies in het midden van de brug gaan verzakken.

De hulpdiensten hebben de brug woensdagavond al afgesloten. In het midden van de brug is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio een kleine knik zichtbaar. De brug vormt de verbinding van de doodlopende weg, waar de woonboten liggen, met de buitenwereld. Op de Stuwweg is iedereen inmiddels geëvacueerd, niemand mag er op.