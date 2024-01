Zo ben je twaalf dagen achter elkaar vrij met maar zes vakantiedagen

De vrije dagen vallen dit jaar niet allemaal even ideaal. Zo is Koningsdag bijvoorbeeld in het weekend, maar met een beetje puzzelen sprokkel je toch aardig wat vakantie bij elkaar zonder al te veel vrije dagen op te nemen.

De grootste slag sla je vanaf Hemelvaart dat op 9 mei valt. Even daarna is het namelijk Pinksteren. Dus neem je de vrijdag na Hemelvaart vrij plus de vijf dagen in de week erna, dan profiteer je daarna van tweede pinksterdag en ben je dus in totaal twaalf dagen vrij. Dat kost je dan maar zes vrije dagen.

Met kerst 2024 kun je een soort gelijk trucje uithalen. Ook dan kun je twaalf dagen achter elkaar vrij zijn en hoef je zelfs maar vijf vrije dagen op te nemen, al zit je dan wel in het nieuwe jaar. Kerst valt namelijk op woensdag en donderdag. Neem je dan de vrijdag, de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag erna vrij (woensdag is Nieuwjaar) dan kun je dus ook weer lekker lang op vakantie.

Hieronder nog een overzicht van alle feestdagen in 2024: