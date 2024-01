Zien: Britse familie vindt twee Afrikaanse migranten in hun dakkoffer tijdens vakantie in Frankrijk

Een Britse familie was op vakantie in Frankrijk toen ze geluid uit de dakkoffer van hun auto hoorden komen. Ze parkeerden de auto bij een tankstation aan de A29 in Normandië, maakten de bak open en ontdekten tot hun schrik dat er twee mensen inzaten, meldt France Bleu radio.

De Franse autoriteiten melden dat het gaat om twee 16-jarige jongens uit Eritrea en Guinee, die voor de auto hadden gekozen vanwege het Britse nummerbord. Ze hoopten op deze manier Groot-Brittannië te bereiken, maar liftten juist in oostelijke richting mee naar de vakantiebestemming van de Britten.

Het gezin was net in Frankrijk aangekomen via de Kanaaltunnel en had de nacht doorgebracht in Calais. Hier zijn de Afrikaanse migranten waarschijnlijk in de dakkoffer gekropen, nadat ze eerst de bagage eruit hadden gekieperd.

Beelden van de migranten en de verbouwereerde familieleden zijn te zien op X. De Afrikanen kruipen uit de dakkoffer en lopen de bosjes in. Ze zijn daarna door de lokale politie opgepakt, ondervraagd en weer vrijgelaten. Het Britse stel heeft aangifte gedaan van diefstal vanwege de verdwenen lading.