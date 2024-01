Boze Duitse boeren verhinderen dat minister ferry verlaat

Betogende Duitse boeren hebben donderdag verhinderd dat minister Robert Habeck van Economie en Klimaat een veerboot kon verlaten. De regering heeft verontwaardigd gereageerd op het voorval. Volgens de politie blokkeerden ongeveer honderd landbouwers de aanlegsteiger van de overzetboot in Schlüttsiel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Habeck, tevens vicebondskanselier, kon niet van boord en was genoodzaakt om terug te keren naar het eiland Hooge, waar hij klaarblijkelijk op vakantie was. Een woordvoerster van Habeck vertelde aan persbureau DPA dat hij graag met de boeren had gesproken. "De veiligheidssituatie liet echter niet toe om met alle boeren in dialoog te gaan. Op een aanbod van minister Habeck om met individuele boeren te praten is helaas niet ingegaan", klonk het. De Duitse regering wil de brandstofsubsidies voor de landbouwsector de komende jaren afbouwen. Aanvankelijk was gepland om alle subsidies meteen te schrappen, maar intussen is besloten om dat geleidelijk te doen. Regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit noemde het protest in een bericht op X "beschamend en in strijd met de regels van democratisch samenleven".