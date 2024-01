‘Blade runner’ Oscar Pistorius komt vrij

De Zuid-Afrikaanse paralympische hardloper Oscar Pistorius, ook wel bekend als 'blade runner', komt vrijdag voorwaardelijk vrij. De 37-jarige man zat ruim acht jaar in de gevangenis voor het doodschieten van zijn vriendin. De atleet, bij wie beide benen werden geamputeerd toen hij nog een baby was, kreeg in 2017 dertien jaar cel opgelegd. Pistorius werd gearresteerd nadat hij 14 februari 2013 zijn vriendin door de toiletdeur dood had geschoten bij hem thuis in Pretoria. Hij heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een indringer achter de deur was. Pistorius heeft ongeveer acht en een half jaar in de gevangenis gezeten, bovenop zeven maanden huisarrest voor zijn veroordeling. Een commissie voor voorwaardelijke vrijlating besloot in november dat hij vrijgelaten kon worden nadat hij meer dan de helft van zijn straf had uitgezeten. Tot december 2029, wanneer zijn straf eindigt, zal Pistorius de overheid moeten informeren als hij werk zoekt of verhuist. Hij moet ook therapie rond woedebeheersing voortzetten en sessies over gendergerelateerd geweld bijwonen als onderdeel van zijn voorwaardelijke vrijlating, zei een advocaat van de familie Steenkamp in november. Zuid-Afrika, een land waar geweld tegen vrouwen veelvoorkomend is, was jaren in de ban van de strafzaak tegen Pistorius. Op het moment van de moord stond Pistorius op het hoogtepunt van zijn carrière. Op de Paralympische Spelen van 2012 won hij zes gouden medailles met op maat gemaakte carbonprothesen.