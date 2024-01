Hond eet 4000 dollar aan briefgeld op; eigenaren puzzelen in uitwerpselen om fortuin te herstellen

Een hond in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een dure smaak, schrijft de BBC. Een golden doodle genaamd Cecil vrat namelijk 4000 dollar aan contant geld op, dat in een envelop klaarlag voor een aannemer.

Baasjes Clayton en Carrie Law doken diep in de duistere materie om de kapotgekauwde briefjes op te duikelen en aan elkaar te puzzelen. De smerige zoektocht door kots en hondenkeutels slaagde wonderwel. Ze gebruikten de serienummers aan de voor- en achterkant van de 50- en 100-dollar biljetten, en waren zo in staat om 3550 dollar terug te vinden. Slechts 450 pietermannen ging in rook op.

Hond heeft liever briefgeld dan steak

"Cecil eet de 4000 dollar!", schreeuwde Clayton naar zijn partner. "Ik dacht dat ik het verkeerd verstaan had, ik kreeg er bijna een hartverzakking van", vertelt Carrie tegen een lokale krant. "Cecil is erg bijzonder. Je zou een steak op de tafel kunnen laten liggen en hij kijkt er niet naar op of om, omdat hij niet gefocust is op eten. Blijkbaar is hij gefocust op geld."

De bank accepteerde, ondanks de dubieuze staat van de provisorisch aan elkaar geplakte biljetten, bijna alle flappen. Het stel ruilde ze om voor gloednieuwe exemplaren, waarna ze te horen kregen dat ze niet de eersten waren met zo'n verhaal.