Snelste achtbaan van zuidelijk halfrond maakt noodstop om vastzittende sjaal: mensen uren vast

De supersnelle achtbaan in Warner Bros. Movie World in Australië kwam abrupt tot stilstand toen een sjaal kwam vast te zitten in de attractie. Inzittenden zaten urenlang vast op tientallen meters hoogte.

De DC Rival HyperCoaster is normaal gesproken de snelste achtbaan van het zuidelijk halfrond, maar de achtbaan blokkeerde doordat een sjaal om een wiel van een van de karretjes was gedraaid, waardoor de rollercoaster een noodstop moest maken.

De karretjes bevonden zich op dat moment op grote hoogte. De mensen die erin zaten werden een voor een via een trap naar het beginpunt van de attractie gebracht. Door zoiets onschuldigs als een sjaal kwam er een voortijdig einde aan het achtbaanritje, in het apparaat dat normaal een topsnelheid van 115 kilometer per uur haalt.