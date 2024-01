VN: burgers in Gaza bedreigd door hongersnood en ziekten

Volgens de Verenigde Naties wordt de situatie voor Palestijnse burgers in de Gazastrook steeds nijpender. VN-kinderfonds UNICEF zei vrijdag dat ondervoeding en ziekte een dodelijke cyclus creëren die meer dan 1,1 miljoen kinderen bedreigt.

Volgens een onderzoek dat UNICEF op 26 december hield, krijgt 90 procent van de kinderen niet genoeg voedingsstoffen binnen. "Kinderen in Gaza zitten gevangen in een nachtmerrie die met de dag erger wordt", zei Catherine Russell, het hoofd van UNICEF.

Het rapport stelt dat het aantal gevallen van diarree bij kinderen onder de vijf jaar vanaf 17 december in één week tijd steeg van 48.000 naar 71.000. Dat komt volgens UNICEF overeen met 3200 nieuwe gevallen van diarree per dag. Ontheemde kinderen en hun families zijn niet in staat de noodzakelijke hygiëne te handhaven die nodig is om ziekten te voorkomen. Dit komt volgens het onderzoek door gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen.

"Drie maanden na de gruwelijke aanslagen van 7 oktober is Gaza een plaats van dood en wanhoop geworden", zei Martin Griffiths, noodhulpcoördinator van de VN, vrijdag. Volgens Griffiths voltrekt zich "een humanitaire ramp voor de volksgezondheid".

"Infectieziekten verspreiden zich in overvolle schuilplaatsen terwijl riolen overstromen. Te midden van deze chaos bevallen dagelijks zo'n 180 Palestijnse vrouwen. Mensen worden geconfronteerd met de grootste onzekerheid over voedsel ooit. Hongersnood staat voor de deur", zei hij.