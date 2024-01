Meer meisjes en jonge vrouwen op eerste hulp na suïcidepoging

Op de spoedeisende hulp komen steeds vaker tienermeisjes en jonge vrouwen (tot 30 jaar) die zichzelf ernstig hebben verwond of een poging tot suïcide deden. Het aantal dat vanwege 'zelf toegebracht letsel' werd opgenomen op de eerste hulp, steeg in tien jaar tijd met 50 procent, meldt de Volkskrant.

Dat blijkt uit een analyse van VeiligheidNL op verzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie. In totaal gaat het om een stijging van circa 4000 jonge vrouwen in 2013 naar 6000 in 2022. Voor (jonge) mannen en vrouwen van boven de 30 was geen stijging of daling te zien. "Dit is een alarmsignaal dat het met sommige jongeren dusdanig slecht gaat dat ze tot actie overgaan", zegt de Amsterdamse hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma over het onderzoek, dat volgens hem goed in elkaar zit. "De cijfers passen helaas in een trend", zegt hij in de krant.

Over de mentale gezondheid van jongeren, met name die van meisjes en jonge vrouwen, bestaan al langer zorgen. Bijna de helft (47 procent) van de meisjes op de middelbare school piekert veel, is snel angstig en voelt zich vaak ongelukkig, bleek deze zomer uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en Trimbos. Bij jongens gold dat voor 14 procent. Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum bracht deze zomer verontrustende cijfers. Het aantal tieners tussen 13 en 17 jaar dat doelbewust een overdosis medicatie (zoals pijnstillers) neemt, is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen.