Wat is een oksel-detox? En heeft deze zin?

Een oksel detox is een proces waarbij de huid onder de oksels wordt gereinigd van bacteriën en andere onzuiverheden. Dit wordt gedaan om de geurproductie te verminderen en de huid gezonder te maken. Sommigen raden een detox aan als je van deodorant verandert, met name van een zweet-onderdrukkende deodorant naar een natuurlijke.

Er zijn verschillende manieren om een oksel detox te doen. Een populaire methode is om een scrub te gebruiken die de huid zachtjes schuurt. Ook kan je een masker gebruiken dat de bacteriën op de huid doodt.

Fans van okselontgiftingen beweren dat de behandelingen gifstoffen extraheren via de zweetklieren in je oksels. Daarom zullen je oksles gezonder zijn en beter ruiken.

"Er zijn geen wetenschappelijk bewezen redenen om een detox te doen", zegt een arts tegen Cleveland Health. Als je gewoon een aantal dagen wacht ontdoet je lijf zich ook van de sporen van de vorige deodorant.

Scrub

Een scrub is een goede manier om de huid onder de oksels te exfoliëren. Dit helpt om dode huidcellen en bacteriën te verwijderen. Je kan een kant-en-klare scrub kopen of zelf een scrub maken met ingrediënten zoals suiker, zout of koffie.

Masker

Een masker kan helpen om de bacteriën op de huid onder de oksels te doden. Er zijn verschillende maskers verkrijgbaar, waaronder maskers met azijn, citroensap of tea tree olie.

Overstappen op een natuurlijke deodorant

Een oksel detox kan ook nodig zijn als je overstapt op een natuurlijke deodorant. Veel natuurlijke deodorants bevatten geen aluminium, wat een effectief antitranspirantmiddel is. Zonder aluminium kan het zijn dat je oksels meer gaan zweten en dat je meer last krijgt van geurtjes.

Een oksel detox kan zin hebben als je:

last hebt van zweetgeurtjes

je huid onder de oksels gevoelig is

overstapt op een natuurlijke deodorant

Het is belangrijk om bij een oksel detox goed op je huid te letten. Als je last krijgt van uitslag of irritatie, stop dan met de detox en raadpleeg een arts.

Tips voor een oksel detox

Begin met een scrub om de huid te reinigen en te exfoliëren.

Breng het masker aan op de schone, droge huid onder je oksels.

Laat het masker 10-15 minuten intrekken.

Spoel het masker af met lauw water.

Breng na het detoxen een natuurlijke deodorant aan.

Frequentie

De frequentie van een oksel detox hangt af van je individuele behoeften. Als je last hebt van veel zweetgeurtjes, kan je de detox eens per week doen. Als je huid gevoelig is, kan je de detox minder vaak doen.

Waarschuwingen