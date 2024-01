Passagierstoestel VS maakt noodlanding: deel van de wand was weg

Een passagiersvliegtuig van Alaska Airlines heeft een noodlanding gemaakt in de Amerikaanse staat Oregon. Passagiers vertellen The New York Times dat er een gat zat in de cabine.

De Boeing 737 MAX 9 had volgens de krant 171 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Het toestel vloog naar een bestemming in Californië, maar moest enkele minuten na het opstijgen omkeren door de problemen aan boord.

Een passagier vertelt dat ze tijdens de vlucht wakker schrok van lawaai. "Ik opende mijn ogen en zag eerst een zuurstofmasker voor me", zegt de 22-jarige vrouw in de krant. "Ik kijk naar links en zie dat de wand aan de zijkant van het toestel weg is."

Onderzoek

Een andere vrouw (20) vertelt dat mededelingen van de bemanning via de intercom onverstaanbaar waren door het geluid van de wind aan boord. Na de noodlanding in Portland International Airport zou medisch personeel aan boord zijn gegaan.

De luchtvaartmaatschappij en toezichthouder Federal Aviation Administration zeggen dat wordt uitgezocht wat precies is gebeurd. Vliegtuigbouwer Boeing laat weten dat een team van experts klaarstaat om te assisteren bij het onderzoek.