Echtpaar wil rekening feestje betalen, maar staat plots 4 ton rood bij de Rabobank

55 jaar getrouwd waren Jopie en Niek Blank en Niek werd ook nog eens 78, genoeg reden voor een feestje met de hele familie. Met zijn negentienen genoten ze van een heerlijk etentje. Tot de rekening kwam.

Nietsvermoedend pakt het feestelijke koppel hun pinpas erbij, maar betalen lukt niet: onvoldoende saldo geeft het apparaat aan. Dat kon toch niet? Er stond meer dan genoeg geld op hun rekening. Het restaurant gaat ermee akkoord dat ze de verschuldigde 1040 euro thuis overmaken.

Daar komen ze er al snel achter dat ze 400.000 euro rood staan, iets wat vrijwel onmogelijk is. Een slapeloze nacht volgt. De broer van Niek, die vroeger bij de Rabobank werkte, gaat op onderzoek uit en komt er al snel achter dat het systeem van de bank gealarmeerd was door het bedrag van meer dan 1000 euro.

Het echtpaar Blank doet normaal niet zulke grote uitgaven, beredeneerde de bank, die prompt de betaalrekening blokkeerde door hem op 400.000 euro in de min te zetten. Zo moet fraude worden voorkomen: bij een saldo van 400.000 euro negatief kan er geen enkele betaling meer worden gedaan.

Een woordvoerder van de Rabo bevestigt in De Telegraaf het verhaal en stelt dat het is bedoeld om klanten te beschermen tegen fraude. Inmiddels is de aanpak gewijzigd: de rekening wordt gewoon geblokkeerd en niet diep in het rood gezet, omdat mensen inderdaad anders nogal schrikken.