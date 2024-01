Asielcrisis in New York loopt totaal uit de hand, kost 10 miljoen dollar per dag

New York wordt overspoeld door asielzoekers uit Zuid- en Midden-Amerika. De stad is inmiddels 10 miljoen dollar per dag kwijt aan eten en slaapplekken. De kosten lopen zo hoog op, dat er nu forse bezuinigingen nodig zijn.

De gemeente huurt in meer dan honderd hotels kamers om gezinnen onder te brengen. Alleenstaande asielzoekers moeten in tentenkampen verblijven. Het afgelopen jaar kwamen er in de VS 1 miljoen asielaanvragen binnen, maar in werkelijkheid staken nog veel meer mensen de grens over. In New York kwamen er in een jaar tijd 136.000 migranten bij, die inmiddels in lange rijen in de vrieskou staan te wachten tot ze een slaapplek krijgen toegewezen.

De stad kan nauwelijks nog de eindjes aan elkaar knopen. "De gemeente betaalt voor de hotelkamers gemiddeld 185 dollar per kamer per nacht", zegt correspondent Erik Mouthaan bij RTL Nieuws. "Met zoveel migranten die maar blijven komen, is dit een financiële strop voor de stad."

Als er niets verandert, is New York de komende jaren zeker 12 miljard dollar kwijt aan asielopvang. Het leidt tot forse bezuinigingen op publieke voorzieningen. "New York gaat eraan onderdoor," zei burgemeester Eric Adams in augustus vorig jaar al. "Als het zo doorgaat, zal op elke voorziening in deze stad bezuinigd moeten worden."

Immigranten zijn ondertussen wel heel blij. "Het is heel veel geld. We zijn er dankbaar voor. Niet ieder land zou dit voor migranten doen," zegt Eduardo bijvoorbeeld.