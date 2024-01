Weeronline: schaatsen op opgespoten natuurijsbaan zekerheid

De komende dagen is er sprake van lichte of matige vorst en dat betekent dat er "met zekerheid op een opgespoten natuurijsbaan" zal kunnen worden geschaatst, meldt Weeronline. Volgens het weerbureau staan we aan het begin van een koude, droge en vrij zonnige periode. Dat betekent dat het tot en met woensdag koud is overdag met waarden rond het vriespunt en tijdens de nachten lichte tot matige vorst. Behalve op natuurijsbanen zal zich natuurijs vormen op ondergelopen weilanden, uiterwaarden en sloten. Maar, zo waarschuwt Weeronline, daar kan het ijs vaak onbetrouwbaar zijn. "Dit omdat het waterpeil langzaam zal zakken en hierdoor komt dan lucht onder het ijs terecht in plaats van water. Omdat er redelijk wat wind staat zal ijsgroei op grotere wateroppervlakten moeizaam gaan." Vanaf donderdag is er naar verwachting meer bewolking aanwezig en lijkt de temperatuur vaker boven het vriespunt uit te komen. Ook de nachten zullen dan waarschijnlijk minder koud verlopen.