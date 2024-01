Eerste officiële vorstdag van het nieuwe jaar

Voor het eerst in het nieuwe jaar heeft het gevroren in De Bilt. De temperatuur zakte aan het einde van de zondagmiddag tot onder het vriespunt en daarmee is de eerste officiële vorstdag van 2024 een feit, meldt Weeronline.

De laatste keer dat het vroor in De Bilt was op 7 december, waarna een maand lang een zachtere periode volgde. Alleen op 27 december kwam het in De Bilt in de buurt van het vriespunt met een minimumtemperatuur van 0,6 graden.

Vorig jaar vroor het voor het eerst op 17 januari, redelijk laat. Slechts in vier jaren was de eerste vorst van het jaar nog later. Het record staat op 1976, toen pas op 24 januari de eerste vorst werd gemeten.