Sigrid Kaag begint aan haar nieuwe baan, Jetten nu vicepremier

Sigrid Kaag begint aan haar nieuwe baan bij de Verenigde Naties. Ze heeft zich daarmee ook teruggetrokken uit het Nederlandse kabinet. De voormalige vicepremier gaat werken aan humanitaire hulpverlening en de wederopbouw in Gaza. Kaag begint in haar nieuwe functie in New York, waar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties zit. Ze heeft hier een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, die haar voor deze functie had gevraagd. Ze zal ongeveer een week vanuit New York werken, laat de VN weten, en daarna afreizen naar het Midden-Oosten. Kaag zal haar nieuwe werk aanvankelijk vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman doen. Volgens de VN is het de bedoeling dat ze in een later stadium kantoor zal houden in Egypte en uiteindelijk zelfs in Gaza. In haar nieuwe functie is ze formeel Speciaal Humanitair en Wederopbouwcoördinator voor Gaza. Voordat Kaag de politiek in ging, werkte ze al jarenlang voor de VN, onder meer in het Midden-Oosten. Koning Willem-Alexander heeft Kaag eind december "op de meest eervolle wijze" ontslag verleend als kabinetslid. Vanaf deze maandag worden haar taken als minister van Financiën en vicepremier overgenomen door haar opvolger als partijleider van D66, Rob Jetten. Hij krijgt daarbij op Financiën veel hulp van Marnix van Rij, een van de twee staatssecretarissen op dat ministerie.