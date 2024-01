Sportscholen nemen maatregelen tegen mannen die aan elkaar zitten

Meerdere Amsterdamse sportscholen nemen maatregelen tegen mannen die seksuele handelingen met elkaar verrichten in de sauna's van sportscholen, schrijft Het Parool. "Je ziet het pas als je het weet."

Sinds 20 november moet de sauna in de mannenkleedkamer van de SportCity in de Van Hallstraat in Amsterdam-Oud-West vooraf via een app worden gereserveerd. Er mogen maar tien mensen per uur in zitten, en de staf zal regelmatig de sauna bezoeken om te kijken of alles ordentelijk verloopt.

De reden? "Vanwege een toenemend aantal meldingen over seksuele overlast", staat op een blaadje dat op de deur is geplakt.

Uit een rondgang van Het Parool onder sportschoolhouders en -gebruikers blijkt dat meerdere Amsterdamse sportscholen de afgelopen twee jaar maatregelen hebben genomen tegen mannen die er erotische handelingen verrichten, ook wel 'cruisen' genoemd. Het gaat dan om voornamelijk homoseksuele mannen die op publieke plekken kortstondig seksueel contact zoeken. Veel hiervan gebeurt op homo-ontmoetingsplaatsen (zoals de Oeverlanden in Amsterdam, bij De Nieuwe Meer) of in homosauna's en darkrooms.