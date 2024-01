Nederlandse sterrenchef rijdt in beschonken toestand eigen medewerker aan, slachtoffer in levensgevaar

De Nederlandse topkok Nick Bril van het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane heeft vanochtend vroeg met een slok op een eigen medewerker aangereden bij de parkeerplaats van het etablissement. De man ligt in het ziekenhuis en is in levensgevaar, aldus een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie.

“Het ongeval gebeurde tussen 6 en 7 uur vanmorgen”, zegt Kristof Aerts van het OM in Antwerpen. “Bij het verlaten van de de parkeerplaats voorbehouden voor personeel van het restaurant werd een man aangereden door een auto. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de wagen, een 39-jarige man, belde zelf meteen de hulpdiensten.”

Er lijkt geen opzet in het spel. Alles wijst voorlopig op een tragische samenloop van omstandigheden. “Wel legde de chauffeur een positieve alcoholtest af, dus zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en zijn wagen werd getakeld voor sporenonderzoek”, legt Aerts uit.

The Jane is een begrip in Antwerpen, en mag al jaren twee Michelinsterren op de pui dragen. Het restaurant werd in 2014 geopend door chefs Nick Bril en Sergio Herman, na jaren samengewerkt te hebben in Hermans restaurant Oud Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. In 2021 werd Bril volledig eigenaar van The Jane, nadat Herman zich terugtrok. Bril werd vorig jaar tot beste Nederlandse chef over de grens uitgeroepen door restaurantgids Gault&Millau.

Ook Sergio Herman werd al eens opgepakt voor rijden onder invloed (tijdens de avondklok in coronatijd) en raakte zijn rijbewijs tijdelijk kwijt na 105 km/u te rijden binnen de bebouwde kom.