Epsteinfiles: sekstapes van prins Andrew en Clinton

In het nieuwe document dat werd vrijgegeven, staat te lezen dat getuige Sarah Ransome weet dat de drie gefilmd werden door Epstein. Ransome zegt zelf slachtoffer te zijn geweest van de pedofiele Amerikaanse financier. Ze gaf een verklaring voor de zaak rond Ghislaine Maxwell. In 2021 werd Maxwell al veroordeeld voor kindermisbruik en prostitutie. Ze was de voormalige minnares van Epstein. Epstein werd in augustus 2019 dood aangetroffen in zijn cel, in afwachting van zijn proces wegens beschuldigingen van sekshandel.

Ransome verklaarde: “Toen mijn vriendin geslachtsgemeenschap had met Clinton, Prins Andrew en Richard Branson, werden er in feite bij elke afzonderlijke gelegenheid sekstapes gefilmd door Jeffrey.” De gezichten van Clinton, prins Andrew en Branson zouden duidelijk in beeld zijn tijdens de geslachtsgemeenschap. “Godzijdank is mijn vriendin erin geslaagd om wat beelden van de gefilmde sekstapes te bemachtigen. Frustrerend genoeg was Epstein op geen van de beelden te zien, zo slim was hij wel”, klinkt het ook nog.

“Ik kan persoonlijk bevestigen dat ik met mijn eigen twee ogen het bewijs heb gezien van deze seksuele handelingen, waaruit duidelijk blijkt dat Bill Clinton, prins Andrew en Richard Branson geslachtsgemeenschap hadden met mijn vriendin."

Volgens de nu onthulde documenten zou Donald Trump ook herhaaldelijk seks hebben gehad met zeer jonge meisjes.