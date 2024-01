United Airlines vindt losse bouten in Boeing-toestel

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft losse bouten gevonden in deurpanelen van het type Boeing dat afgelopen vrijdag een noodlanding moest maken vanwege een losgeschoten paneel, zo maakte United Airlines bekend. Het gaat om het Boeing type 737 MAX. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hielden 171 vliegtuigen van dit type aan de grond nadat Alaska Airlines een noodlanding moest maken in de stad Portland. Het paneel werd teruggevonden in de tuin van een inwoner van Portland. United Airlines zegt meerdere bouten te hebben gevonden die moesten worden aangedraaid in een tiental vliegtuigen. Ook Turkish Airlines, Copa Airlines (Panama) en Aeromexico hielden Boeings van het type 737 MAX aan de grond. Boeing verloor maandag fors op de beurzen in de Verenigde Staten.