Plasterk praat met onderhandelaars op landgoed in Hilversum

Informateur Ronald Plasterk spreekt met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB en hun secondanten op het defensielandgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Het gebeurt vaker dat onderhandelende partijen 'op de hei' en weg van het Binnenhof met elkaar praten. Het gaat om een meerdaags overleg, dat tot en met donderdag moet duren.

Ook bij eerdere formaties is van het landgoed gebruikgemaakt om met wat afstand tot Den Haag in overleg te gaan. Vaak overnachten de onderhandelaars daar dan ook.

Op 21 december overlegden PVV, VVD, NSC en BBB voor het laatst over een mogelijke coalitie. Met de gesprekken wil Plasterk zoeken naar "een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat". Er zijn vooral zorgen over de plannen van de PVV die hier mogelijk mee in strijd zijn. De partij van Geert Wilders heeft al aangekondigd deze standpunten in de "ijskast" te zetten. Maandag trok Wilders alvast drie uiterst omstreden wetsvoorstellen in die voorliggen bij de Tweede Kamer.

Na het gesprek over de rechtsstaat en de Grondwet praten de partijen over kernthema's als migratie en bestaanszekerheid. Eind vorig jaar zei Plasterk dat het wel mogelijk is dat de partijen nog in verschillende samenstellingen met elkaar praten voordat de onderhandelaars weer met hem om tafel gaan.