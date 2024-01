Zijn cel, zijn parkieten, zijn tv-kamer: Anders Breivik dreigt zelfmoord te plegen

Massamoordenaar Anders Breivik klaagt de Noorse staat aan vanwege zijn eenzame opsluiting. Hij ziet het leven niet meer zitten.

Helemaal eenzaam is zijn opsluiting niet: hij heeft in zijn studio (een cel is het niet) drie parkieten. Daarnaast heeft hij contact met bewakers, een priester, medische staf en, tot voor kort, een externe vrijwilliger, die Breivik niet meer wil zien. Ook heeft hij elke twee weken een uur lang contact met twee gevangenen.

De hem toegewezen ruimte omvat onder meer een trainingsruimte, een keuken, een tv-kamer en een badkamer, zo blijkt uit beelden van een bezoek van persbureau NTB vorige maand.