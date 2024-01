Bevolkingsontwikkeling: Deze steden groeiden het snelst; krimp aan de randen van NL

In 1996 bezongen Fluitsma en Van Tijn de 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Komend jaar bereikt Nederland naar verwachting al het inwonertal van 18 miljoen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat gisteren zijn 125ste verjaardag vierde, heeft voor 2023 de bevolkingsontwikkeling van de tien grootste gemeenten en de krimpregio's op een rijtje gezet.

Groningen groeit als kool

Statisticus Ruben van Gaalen zet de cijfers over binnenlandse verhuizingen, natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) en buitenlandse migratie uiteen. “Groningen was in 2023 snelst groeiend van de 10 grootste gemeenten; er kwamen er bijna 25 per duizend inwoners bij. Door zowel verhuizingen als buitenlandse migratie. Ook Nijmegen (24), Amsterdam (19) en Utrecht (18) kregen er relatief veel inwoners bij”, concludeert hij op X.

“Nijmegen groeide vooral door binnenlandse verhuizingen, Amsterdam en Utrecht met name door buitenlandse migratie. Amsterdam, Eindhoven en Den Haag ontvingen relatief veel mensen van buiten Nederland en zagen ook relatief veel inwoners vertrekken naar andere gemeenten in NL.”

Bevolkingskrimp aan de randen van NL

“Bevolkingskrimp was er in 86 van de 342 gemeenten in 2023. Vooral aan de randen van Nederland. In Groningen, behalve in de stad, en ook in Zuid-Limburg, De Achterhoek, Twente en Zeeuws-Vlaanderen daalde het aantal inwoners in betrekkelijk veel gemeenten”, besluit Van Gaalen.

