Tim (31) verliest beide ogen door afsteken vuurwerk

Op oudjaarsavond iets na achten stak de 31-jarige Tim de Haan uit Sneek bij zijn huis vuurwerk af. Dat deed hij wel vaker en tot dan toe ging het altijd goed. Dit keer niet: het vuurwerk ontplofte vrijwel direct, midden in zijn gezicht, schrijft het Dagblad van het Noorden

Ruim een week later wordt Tim nog altijd in slaap gehouden. Hij is zijn beide ogen verloren, heeft hersenletsel en zijn oren, neus en kin zijn ernstig beschadigd.

De 31-jarige Sneker heeft een vrouw en twee jonge kinderen. ,,Hun toekomst is nu zo onzeker.’’

Vrienden zijn een inzameling gestart. Binnen een dag staat de teller op een kleine 40.000 euro. Aanvankelijk was het streefbedrag 30.000 euro; dat is nu opgehoogd naar een ton. ,,Alles om rust en ruimte te bieden.’’