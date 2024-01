Mensen staan langer vast in het verkeer

Mensen waren vorig jaar weer langer onderweg om op hun bestemming te komen. Volgens navigatiemaker TomTom, dat elk jaar met een 'verkeersindex' komt, is de vertraging in vrijwel elke onderzochte stad toegenomen. De vertraging is het grootst in Den Haag. In de hofstad halen automobilisten tijdens de spits een gemiddelde snelheid van 31 kilometer per uur. TomTom berekende de extra reistijd op basis van een rit van 10 kilometer heen en 10 kilometer terug tijdens de drukste delen van de dag. Over een heel jaar gerekend zijn automobilisten meer dan 72 uur extra kwijt voor zo'n route door Den Haag dan wanneer er geen files en opstoppingen hadden gestaan. Dat is bijna anderhalf uur meer dan in 2022. In Utrecht nam de totale vertraging met ruim zes uur toe tot bijna 71 uur vertraging. In Nijmegen steeg de extra reistijd van ruim 55 uur naar ruim 60 uur. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. Van de zeventien onderzochte steden in Nederland heeft Almere de minste vertraging. In Leiden is de vertraging afgenomen en in Amersfoort bleef die vrijwel gelijk. Dat de vertragingen zijn toegenomen, heeft volgens TomTom meerdere oorzaken. Zo hebben verscheidene steden hun snelheidslimieten verlaagd. "Dit heeft uiteraard invloed op de gemiddelde reistijd, omdat we minder snel van A naar B mogen." Ook waren er veel dagen met slecht weer, wat langere files veroorzaakte. Verder pakten meer mensen de auto naar het werk door stakingen in het openbaar vervoer. Vergeleken met andere landen staat Nederland er best redelijk voor. In de Ierse hoofdstad Dublin verspilden automobilisten op jaarbasis ruim 158 uur, dus ruim twee keer zo veel als in Den Haag. In de Britse hoofdstad Londen haalt het verkeer tijdens de spits een gemiddelde snelheid van maar 14 kilometer per uur.