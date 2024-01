Op dit moment tijdens de vlucht gebeuren de meeste vliegtuigongelukken

Je denkt misschien bij een vliegtuigcrash dat het toestel zomaar ergens halverwege uit de lucht valt, maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Verreweg de meeste ongelukken gebeuren tijdens de landing.

Dat blijkt uit data van de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Tussen 2005 en 2023 crashte 53 procent van de vliegtuigen tijdens het landingsproces. Niet gek: het landen is het moeilijkste onderdeel van de vlucht. Daarbij moeten piloten daadwerkelijk goed letten op hun instrumenten, radioberichten en de omgeving. Verder vliegt zo'n toestel natuurlijk grotendeels automatisch.

Na het landen is het opstijgen het gevaarlijkst, hoewel nog maar 8,5 procent van de ongelukken dan plaatsvindt. Daarna volgen de fases voorafgaand aan het landen en direct na het opstijgen. Pas dan staan ongelukken tijdens het normale vliegen op het lijstje.

Maar wees niet ongerust: over het algemeen is vliegen veiliger geworden de afgelopen decennia. In 2022 gebeurde er bijvoorbeeld maar 43 ongelukken op bijna 28 miljoen vluchten. Daarbij kwamen 158 mensen om het leven. De meeste vliegtuigen crashen in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Na Noord-Azië en Noord-Amerika is Europa de veiligste vliegregio met de minste ongelukken.