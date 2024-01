Weermodel voorspelt ‘sneeuwstoring’: “Als berekening klopt, ligt NL volgende week volledig plat”

Tijd voor sneeuwpoppen, sneeuwballengevechten, langlaufen op de Veluwe en sleetje rijden? Het zou zomaar eens kunnen vanaf volgende week, als we de supercomputer van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) mogen geloven.

Er is volgens de weermodellen een aanzienlijke kans dat er vanaf woensdag 17 januari tot 20 centimeter sneeuw gaat vallen in Nederland. De ECMWF-voorspellingen komen vier dagen van tevoren circa 90 procent van de tijd uit, en vijf dagen van tevoren zijn ze 80 procent nauwkeurig. Het is niet duidelijk hoe hoog het percentage is bij zeven dagen.

Weerman Michael van der Poel volgt de simulaties op de voet en deelt zijn interpretaties op X. “Als deze berekening uitkomt, ligt Nederland volgende week volledig plat! De operationele run van ECMWF berekent rond 17 januari een sneeuwstoring die precies over ons land trekt. Kijken of het signaal overeind blijft de komende runs”, schreef hij gisteren. “Timing en koers van de sneeuwstoring zijn cruciaal. 200 km noordelijker bijvoorbeeld, en het wordt een waterballet.”

Nu komt hij met een nieuwe sneeuw-update, gebaseerd op de ECMWF-simulaties van vanmorgen: “De koers van de sneeuwstoring verloopt volgens de laatste berekening iets noordelijker. De sneeuwval concentreert zich nu meer ten noorden van de geografische lijn Amsterdam – Zwolle.”