Belgische toerist (25) opgepakt in Malta vanwege delen seksvideo van ex-vriendin

De Vlaamse toerist Morgan H.S. (25) heeft weinig plezier gehad van zijn vakantietrip naar Malta. Hij deelde vanuit zijn hotel in Msida een seksvideo van zijn ex-vriendin op Instagram, waarna haar vrienden en collega's de beelden zagen. Ze schakelde de lokale politie in, waarna de man direct werd opgepakt en voor de Maltese rechter moest verschijnen.

De veiligheidsagent uit Antwerpen was nog maar enkele dagen op het Mediterrane eiland, toen hij werd opgepakt, schrijft Times of Malta. Hij gaf tijdens het politieverhoor toe 'dat het niet slim was om te doen', betuigde spijt en werkte volgens de politie goed mee. Afgelopen maandag stond hij voor de rechter, die hem tot een boete van 1000 euro, een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een verbod om in de buurt van het slachtoffer te komen, veroordeelde.