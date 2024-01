10 mensen weg uit Gaza met hulp Nederlandse overheid

Tien mensen zijn woensdag uit de Gazastrook naar Egypte gevlucht om zich bij familie in Nederland te voegen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Egypte hebben hen aan de grens opgevangen. Komende dagen reizen de mensen door naar Nederland. Buitenlandse Zaken heeft nog steeds contact met "enkele tientallen" mensen die weg willen uit de Gazastrook. Het gaat om Nederlanders of hun directe familie, mensen met een verblijfsstatus en mensen die naar Nederland mogen in het kader van gezinshereniging. De tien mensen die deze woensdag uit Gaza zijn gevlucht, horen bij die laatste groep.