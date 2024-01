Zelensky: geen druk om strijd tegen Rusland te staken

Oekraïne ervaart geen druk van bondgenoten om de strijd tegen Rusland te staken. President Volodymyr Zelensky heeft dat woensdag gezegd aan het begin van zijn rondreis door de Baltische staten. Het bezoek staat in het teken van het vergaren van meer financiële en militaire steun voor zijn land.

Vlak voordat Zelensky in Vilnius in overleg ging met de Litouwse president Gitanas Nauseda, zei de Italiaanse defensieminister in Rome dat het tijd is om met diplomatie de weg vrij te maken voor vrede. "Er is geen druk van partners om te stoppen met verdedigen. Er is geen druk om het conflict te bevriezen", antwoordde Zelensky op de vraag of hij druk van landen ervaarde om de gevechten te beëindigen.

Zelensky wil voorkomen dat de internationale steun voor Oekraïne afneemt. Die steun blijft essentieel in de bijna twee jaar durende oorlog tegen Rusland. De Baltische staten zijn belangrijke partners van Oekraïne en leverden zelfs al militaire hulp in de weken voor de Russische inval op 24 februari 2024. Dat deze landen blijven helpen is extra belangrijk nu de levering van nieuwe miljardenhulp van de Europese Unie en de Verenigde Staten onzeker blijft.

De vertragingen in westerse steun voor Oekraïne helpen Rusland, stelt Zelensky. "Hij zal niet stoppen", zei de president over zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. "Hij wil ons volledig bezetten." Volgens Zelensky zal onzekerheid over financiële en militaire hulp voor Oekraïne alleen maar bijdragen aan "Ruslands moed en kracht".