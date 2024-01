VS en VK bombarderen doelen Houthi’s Jemen

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met luchtaanvallen op doelen van de Houthi's in Jemen, zeggen vier Amerikaanse functionarissen aan Reuters. Het is de eerste keer dat er aanvallen worden gelanceerd tegen de door Iran gesteunde groep die de internationale scheepvaart in de Rode Zee ontwricht als reactie op de oorlog in de Gazastrook. Getuigen melden aan Reuters verschillende explosies in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens berichten in plaatselijke media is ook de internationale luchthaven van havenstad Hodeida getroffen. Volgens CNN worden de aanvallen uitgevoerd op westelijk Jemen door Amerikaanse en Britse vliegtuigen en Amerikaanse marineschepen in de Rode Zee die raketten lanceren. Amerikaanse defensiejournalisten melden op X dat er onder meer trainingsfaciliteiten en drone-opslagplaatsen worden bestookt. Scheepvaartroutes Rode Zee De Houthi-rebellen, die het grootste deel van Jemen controleren, hebben het gemunt op de scheepvaartroutes van de Rode Zee om hun steun te betuigen aan de Palestijnse groepering Hamas. De aanvallen hebben de internationale handel ontwricht op de belangrijkste route tussen Europa en Azië, die ongeveer 15 procent van het wereldwijde scheepvaartverkeer vertegenwoordigt.