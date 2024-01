Houthi-voorman veroordeelt ‘barbaarse terroristische agressie’

Een voorman van de Jemenitische beweging van de Houthi's heeft de Amerikaans-Britse bombardementen op Jemen "barbaars en terroristisch" genoemd. Mohammed Ali al-Houthi zei dat "de opzettelijke en ongerechtvaardigde agressie wederom aantoont dat zij het zijn (Groot-Brittannië en VS) die ook de agressie tegen Gaza leiden en die het terrorisme van Israël beschermen".

De Houthi's zijn een bevolkingsgroep uit het noorden die in de burgeroorlog grote delen van het land, inclusief de hoofdstad en de westkust, hebben veroverd. Ze worden gesteund door Iran. De Houthi's zeggen dat ze schepen in de Rode Zee bestoken die iets met Israël te maken hebben uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. Eind vorig jaar is een groot vrachtschip gekaapt en verscheidene schepen zijn getroffen door drones of raketten. Veel scheepvaart die normalerwijs via de Rode Zee en het Suezkanaal gaat, gaat nu om Afrika heen als gevolg van de beschietingen door Houthi's.

Rusland en Iran hebben de bombardementen door de Amerikanen en Britten een schending van de territoriale integriteit van Jemen en van internationaal recht genoemd. Een Britse onderminister zei dat Groot-Brittannië en de VS helemaal geen agressie tegen Jemen hebben gepleegd, maar dat uit zelfverdediging aanvallen op de Houthi's zijn gedaan.