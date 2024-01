Criminele bendes verduisteren massaal huurauto’s: “Auto rijdt al lang in ander land met ander kenteken”

Autodieven hebben een nieuw verdienmodel ontdekt, nu moderne voertuigen steeds beter worden beveiligd. Met name professionele bendes uit Oost-Europa pikken ze met vervalste identiteitspapieren huurauto's op in Nederland en verkopen ze door in het buitenland.

“Autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen zien ’uitgeleende’ personenauto’s massaal niet meer teruggebracht worden”, zegt Rene Middag van de Nationale Politie tegen De Telegraaf. “Voorheen gebeurde het ook wel eens, maar nu gebeurt het op grotere schaal en gaat het in bijna een kwart van alle gestolen wagens om verduistering.”

Originele sleutel

Het is volgens Middag een eenvoudige manier van diefstal. “Je hoeft een voertuig niet te hacken en krijgt ook nog eens een originele sleutel. Het geeft criminelen ook tijd om door Europa te rijden en het voertuig van de hand te doen aan een nietsvermoedende koper. De lease- of verhuurmaatschappij ontdekt dit vaak pas na enige tijd, maar dan is zo’n wagen al lang in gebruik in een Oost-Europees land met een ander kenteken.”

Alle tijd om trackers te slopen

De criminelen hebben op deze manier alle tijd om de trackers in een auto onklaar te maken. “Als we snel een melding krijgen, dan vinden we ze nog wel eens terug, maar vaak zijn de auto’s al lang naar het oosten van Europa gebracht en niet meer te traceren. Dat komt ook omdat de opsporingsdiensten in andere landen andere systemen hebben. Daarom zijn we nu ook in gesprek om deze nieuwe vorm van banditisme gezamenlijk op te pakken.”

Katvangers

De bendes maken gebruik van vervalste papieren die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Ondertussen worden zogenoemde katvangers uit met name Oost-Europa ingezet die meerdere voertuigen met een valse identiteit huren of leasen. “We hebben nog geen helder beeld hoe alles precies in elkaar steekt, maar er lopen diverse onderzoeken in internationaal verband. Want het probleem speelt in heel Europa”, legt Middag uit.

Franse bende

Zo'n 47 procent van de gestolen voertuigen wordt teruggevonden. Thomas Wolters, ceo van autoverhuurder Enterprise Nederland, ondervindt het probleem aan den lijve. “Het afgelopen jaar werden wij ook bezocht door dat soort criminelen die auto’s niet terugbrachten. Wat opviel is dat we een aantal daarvan hebben teruggevonden bij een Franse bende die onder andere ook gebruik maakte van Belgische woonadressen en creditcards.”