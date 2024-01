Juist nu: tips om de vriezer te ontdooien

Iedere keer als je je vriezer of je vriesvak opent, veroorzaak je nieuwe ijsaanslag. En uiteindelijk ontstaat een te dikke laag ijs, die ook veel extra energie kost. Juist nu, nu het buiten koud is, is het moment er iets aan te doen. Je kunt de spullen uit je vriezer ingepakt in kranten in de tuin leggen.

De vriezer ontdooien is een vervelende klus, maar het is wel belangrijk om het regelmatig te doen. IJsvorming kan de werking van de vriezer belemmeren en het kan ook een bron van bacteriën zijn.

Hier zijn een paar tips om het ontdooien van de vriezer gemakkelijker te maken:

Plan het ontdooien ruim van tevoren. Zo heb je genoeg tijd om de inhoud van de vriezer te bewaren en de vriezer schoon te maken.

Haal de vriezer leeg. Zet de diepvriesproducten in een andere diepvriezer, koelbox of koeltas. Als je geen andere vriezer hebt, kun je de producten ook in een koelkast bewaren, maar dan moeten ze wel snel worden opgegeten of verwerkt.

Zet een lekbak onder de vriezer. Zo voorkom je dat het smeltwater op de vloer terechtkomt.

Gebruik een plantenspuit met heet water. Spuit het ijs los met heet water en veeg het vervolgens weg met een doek.

Gebruik een ontdooispray. Ontdooisprays bevatten ingrediënten die het ijs helpen los te maken.

Gebruik een heteluchtföhn. Zet de heteluchtföhn op de laagste stand en houd hem op ongeveer 15 centimeter afstand van het ijs.

Als je de vriezer snel wilt ontdooien, kun je een paar pannen met kokend water in de vriezer zetten. Sluit de deur en laat het ijs loskomen.

Na het ontdooien is het belangrijk om de vriezer goed schoon te maken. Gebruik een sopje met milde zeep en spoel de vriezer goed af met schoon water. Droog de vriezer daarna goed af met een schone doek.

Hier zijn nog een paar tips om de vriezer ijsvrij te houden:

Haal regelmatig producten uit de vriezer. Hoe minder producten er in de vriezer zitten, hoe minder ijsvorming er kan ontstaan.

Laat de vriezerdeur niet langer open staan dan nodig.

Zet de vriezer niet te vol. Als de vriezer te vol zit, kan de lucht er niet goed doorheen circuleren en ontstaat er sneller ijsvorming.

Door deze tips te volgen, kun je het ontdooien van de vriezer een stuk gemakkelijker maken.