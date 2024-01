Defensie VS ziet aanvallen Jemen als voorlopig afgerond succes

Het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, ziet de bombardementen en luchtaanvallen op Jemen als een voorlopig afgerond succes. Er worden nu niet meer militairen naar de regio gestuurd. Volgens minister Lloyd Austin hebben de Houthi-rebellen in dat land "een duidelijke boodschap" ontvangen. "Ze weten nu dat ze een hoge prijs betalen als ze hun illegale aanvallen (op schepen in de Rode Zee) niet stoppen."

Maar de VS blijven waakzaam. "We zullen niet aarzelen met onze strijdkrachten de wereldeconomie, en de vrije doorvaart voor legale handel in een van de drukste waterwegen van de wereld, te verdedigen", aldus de defensieminister die momenteel in een ziekenhuis wordt behandeld. Hij heeft volgens het Pentagon wel deelgenomen aan de operatie tegen het door Houthi's beheerste deel van Jemen.

De door president Joe Biden bevolen bombardementen zijn bij een aantal volksvertegenwoordigers in het Congres verkeerd gevallen. Democratische én Republikeinse parlementariërs hebben geklaagd dat de president het Congres helemaal niets heeft gevraagd over de militaire actie. Ze zeggen dat hij de grondwet heeft geschonden, omdat daar aan het begin staat dat oorlog alleen met instemming van het Congres mag. Verderop in de grondwet komt dit thema in een ander verband terug. "Geen (deel)staat mag zonder instemming van het Congres (...) deelnemen aan een oorlog."

De Democratische Pramila Jayapal uit het Huis van Afgevaardigden is een van de critici. Ze noemde het "een onaanvaardbare schending van artikel 1 van de grondwet waar staat dat voor militaire actie instemming van het Congres is vereist". Meerdere linkse afgevaardigden uiten de kritiek, maar ook Republikeinen zoals de senator Mike Lee. Die stelt dat "de president naar het Congres moet komen voor hij ons in nog een conflict in het Midden-Oosten stort. Daarom is artikel 1 van de grondwet er". En bij de verdediging van dit principe doet het er niet toe of je Democratisch of Republikeins bent, aldus Lee.