Regering Jemen: Houthi’s sleuren land mee in militair conflict

De Houthi's zijn ervoor verantwoordelijk dat Jemen verder wordt meegesleurd in een militair conflict, zegt de internationaal erkende regering van het land. De Amerikaanse en Britse aanvallen op Houthi-doelen in Jemen zijn volgens de regering een reactie op de voortdurende aanvallen van de groep op internationale schepen in de Rode Zee. De Amerikanen en Britten vielen militaire posities van Houthi's aan, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. De Houthi's noemden de Amerikaans-Britse aanvallen eerder al "een agressie tegen de republiek Jemen" die "niet onbeantwoord blijft". De door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regering staat al jarenlang tegenover de Houthi's in een burgeroorlog. De Houthi's, die door Iran worden gesteund, hebben daarbij een groot deel van het westen van het land in handen.